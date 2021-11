Nuno Espírito Santo despedido do Tottenham

Nuno Espírito Santo está de saída do Tottenham. O treinador português foi despedido na manhã desta segunda-feira e deixa os 'spurs' quatro meses depois da sua chegada.

Em comunicado, o clube londrino confirmou a saída de Nuno Espírito Santo, bem como dos adjuntos Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias.

"Sei o quanto o Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tomado esta decisão. O Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo aqui. Gostaríamos de agradecer a ele e à sua equipa técnica e desejar-lhes o melhor para o futuro", disse Fabio Paratici, diretor para o futebol do Tottenham.

Recorde-se que as duas últimas derrotas, frente ao West Ham e contra o Manchester United, contribuíram para o despedimento do técnico português, de 47 anos. O Tottenham ocupa a oitava posição do campeonato inglês, com 15 pontos.