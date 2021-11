"As pessoas questionam se os cadáveres são os dos familiares"

“O estado de saúde do seu pai é muito grave”, disseram a Sofia Duarte um dia antes do mesmo perder a vida. “Não queria acreditar”, confessa, em declarações ao i, a professora que, atualmente, vive com a mãe. “Tendo em conta o cenário da covid-19, perdi ‘apenas’ o meu pai em outubro de 2020 com 87 anos. Sofria de cardiomiopatia obstrutiva e, portanto, já estava debilitado desde o princípio do ano. Só que esteve várias vezes internado no Hospital do SAMS, tiraram-no quando detetaram um caso de covid, em março, e veio para casa algaliado”.

Depois de passar pelo Hospital da Luz e ter tido uma série de complicações, não foi de férias para o Algarve, como era habitual, e Sofia regressou mais cedo à capital para levá-lo ao médico e notou que ia perdendo peso, ficando mais em baixo e, a 6 de outubro, regressou às urgências. Por esses dias, um médico comunicou a Sofia que o pai estava infetado com covid-19 e foi transferido para o Hospital de S. Francisco Xavier e, posteriormente, para o Hospital de Egas Moniz.

Sendo informada do estado de saúde do pai, consciencializou-se de que não estava preparada para que ele morresse. Afinal, como é que alguém se prepara para este momento? Sofia não sabe, mas considera que tudo teria sido menos doloroso se, pelo menos, se pudesse ter despedido do antigo bancário que sempre caminhou a seu lado juntamente com a mãe. “O que é facto é que no domingo à noite recebi um telefonema a dizer que ele tinha falecido”.

Ao receber o resultado dos testes nessa mesma noite, Sofia entendeu que não estariam presentes no funeral por terem de estar 14 dias em isolamento profilático.

