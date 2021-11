PSD e CDS. A grande golpada

O espetáculo que está a ser dado pela direita é degradante e não augura nada de bom para as eleições legislativas. Cheira tudo a chico-espertice e a falta de bom senso. Digamos que os atuais líderes da PSD e do CDS querem fazer a grande golpada nos seus partidos, impedindo os prováveis adversários de irem a jogo antes do árbitro apitar para o fim do mesmo. Que exemplo dão aos seus eleitores quando querem, por todas as formas, impedir eleições livres e independentes em casa? Calculo que as culpas não estejam todas nos atuas líderes, mas ao responderem da forma que o fazem, acabam por perder todos os trunfos. A direita – se Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos conseguirem concretizar a golpada de afastarem os adversários – corre o risco de sofrer outra estrondosa derrota. Calculo que António Costa e André Ventura estejam a rezar para que o PSD e o CDS se mantenham neste estado de guerrilha permanente, pois quer o eleitorado do centro-esquerda, como o mais à direita não deixará de optar por outras cores políticas, atendendo à bandalheira vigente. Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos bem podem gritar que estão a pôr os interesses do país à frente das guerras partidárias que ninguém acredita nisso. Como é possível terem marcado eleições para os seus partidos – para novembro e dezembro – e agora dizerem que não faz sentido perderem tempo com questões internas antes das eleições legislativas? Os dois políticos até podem pensar que roeram os ossos e agora estão legitimados para comer a carne, leia-se poder, mas quando os seus mandatos estão a acabar sentem-se bem nesse papel? Digamos que se estão a comportar como dois verdadeiros kamikaze, aumentando as possibilidades de António Costa, André Ventura e até João Cotrim Figueiredo sonharem com bons resultados nas eleições de 30 de janeiro. P. S. A debandada no CDS, anunciada pelo Nascer do SOL em 2 de outubro, caso Nuno Melo perdesse o congresso que, em princípio, não se vai realizar, é o prego final no caixão do partido.