EUA. Rapaz de 14 anos morre de overdose de fentanil em quarto de motel

Um rapaz de 14 anos, residente no estado norte-americano da Pensilvânia, morreu na tarde da passada sexta-feira de uma overdose de fentanil depois de ter comprado o remédio para uma mulher com quem estava hospedado num quarto de um motel.

A polícia do município de Susquehanna prendeu Cheyenne J. McGinness, de 23 anos, acusando-a de corrupção de um menor, e Adalberto Rodriguez-Roman, de 48, que disse ter vendido o narcótico ao menino pouco antes das 4h de sexta-feira, tendo relatado que depois vendeu o mesmo a outra pessoa, num hotel diferente, na tarde daquele dia, segundo o PennLive.com.

O menino foi identificado pelas suas iniciais, H.B., e o seu relacionamento com a mulher não foi revelado nos autos do tribunal. Os registos indicam que H.B. comprou o fentanil a Rodriguez-Roman para McGinness, que permitiu que o menino ficasse no quarto do Red Roof Inn “próximo de narcóticos e de parafernália”.

Sabe-se que o menino aparentemente tomou o opióide conhecido por ter um potente efeito analgésico, teve uma overdose e morreu. A polícia avançou igualmente que Rodriguez-Roman comunicou com H.B. e o outro cliente via chamada telefónica e Facebook.

McGinness e Rodriguez-Roman encontram-se na prisão do condado de Dauphin, a primeira com uma fiança de 250 mil dólares e o segundo sem fiança porque representa uma “ameaça para a comunidade”.