Governo português preocupado com desabamento em Itambé

O Governo português mostrou-se preocupado com o desabamento na chamada gruta "de Duas Bocas", no município de Altinópolis, no estado de São Paulo, este domingo, onde faleceu pelo menos um bombeiro civil, durante um exercício desta corporação. A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, assegurou que contactou a representação diplomática do Brasil em Lisboa, "para manifestar solidariedade e preocupação com a situação vivida", assegurou, em comunicado enviado às redações.

Gaspar "transmitiu ainda a certeza de que estão a ser empenhados todos os esforços nas operações de resgate dos bombeiros que ainda se encontram no interior da gruta e que continuará a acompanhar", lia-se no documento. Entretanto, foram colocados no terreno quatro equipas do Corpo de Bombeiros, técnicos da Defesa Civil e um geólogo especialista em salvamento, para resgatar os bombeiros presos, avançou a CNN Brasil.