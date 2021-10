Rio de Janeiro. Marcelo já falou com cônsul feito refém em assalto

Marcelo Rebelo de Sousa já falou com o Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, após este ter sido assaltado e feito refém. “O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa inteirou-se da situação ocorrida com o Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Luís Gaspar da Silva”, diz a mensagem publicada no site da Presidência da República.

Também Augusto Santos Silva já tinha entrado em contacto com o cônsul e garantiu que estavam bem.

Um grupo de seis assaltantes invadiu, na madrugada deste sábado, a residência oficial do cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, sede do Consulado Consulado de Portugal no Rio de Janeiro, tendo sequestrado o cônsul, Luís Gaspar da Silva, e a família. Durante cerca de 50 minutos, os reféns estiveram amarrados, sob vigilância de dois dos assaltantes, enquanto o resto do grupo revistava as instalações. Foram roubadas várias joias, computadores e outros bens e depois colocaram-se em fuga.

A Polícia Civil esteve no local para a realização de perícia e está agora a investigar o caso. Várias testemunhas revelaram que os assaltantes não sabiam que ali funcionava o consulado, acreditando tratar-se apenas de uma mansão.