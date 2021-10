Queda de árvore corta Linha da Beira Alta e chuva inunda Estrada Nacional 242 em Leiria

Várias regiões de Portugal continental estão a sofrer com os impactos da chuva que se faz sentir este sábado. Segundo confirmou o Nascer do Sol com a Proteção Civil, a Linha da Beira Alta está cortada e a Estrada Nacional 242 em Leiria está inundada, são algumas das ocorrências.

Foram verificadas 1.467 ocorrências até as 18h, indicou o oficial de operações do comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil, José Costa, ao Nascer do Sol. A maioria das ocorrências deve-se a quedas de árvores, deslizamentos de terra ou pedras, detalhou o oficial.

A Linha da Beira Alta foi cortada devido à queda da árvore na zona de Santa Comba Dão. A circulação dos comboios naquela linha foi interrompida às 15h17 e só irá ser retomada "durante a madrugada", disse uma fonte das Infraestruturas de Portugal (IP) à agência Lusa, ao explicar que a queda da árvore provocou "danos extensos na catenária".

Foi afetado serviço de quatro comboios: dois intercidades e dois regionais, indicou uma fonte oficial dos Comboios de Portugal (CP) à mesma agência. Caso a situação se prolongue, a CP vai tentar contratar autocarros para fazer o transbordo de passageiros entre estas estações.

Nas redes sociais também estão a circular vídeos da aldeia de Caneiras, em Santarém, que está isolada há mais de uma hora devido às inundações que estão a bloqueiar os acessos. No entanto, esta informação ainda não está confirmada.