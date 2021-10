GNR apreendeu mais de dois milhões de doses de haxixe e deteve quase 400 pessoas por condução sob efeito do álcool em sete dias

Apenas na última semana, a Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu mais de 2,2 milhões de doses de haxixe e deteve 391 pessoas - maioria por condução sob o efeito do álcool - num resultado das várias operações levadas a cabo no país.

Entre os dias 22 e 28 de outubro, os militares realizaram operações no âmbito da prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, e ainda fiscalizaram diversas matérias de âmbito contraordenacional, especificou a GNR.

Durante as ações de combate à criminalidade, foram apreendidas 2.250.480 doses de haxixe, 184 doses de cocaína, 168 doses de heroína, 16 armas de fogo, 11 armas brancas e seis viaturas.

Também foram detidas 391 pessoas em flagrante delito, das quais 177 por condução sob o efeito do álcool e 95 por condução sem habilitação legal.

Houve ainda 20 pessoas que foram detidas por tráfico de estupefacientes, 18 por posse ilegal de armas e arma proibida, 15 por furto e roubo e um por incêndio florestal.

Quanto às ações de fiscalização de trânsito, os militares detetaram 7.559 infrações, 3.047 das quais por excesso de velocidade, 493 por falta de inspeção periódica obrigatória, 391 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 357 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e cadeirinha.

Também foram verificadas 318 infrações devido ao uso indevido do telemóvel na condução, 312 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 305 relativas a tacógrafos e 190 por falta de seguro de responsabilidade civil.