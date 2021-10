Filme 'A metamorfose dos pássaros' é o candidato português aos Óscares

O filme ‘A metamorfose dos pássaros’, de Catarina Vasconcelos, é o candidato de Portugal a uma nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional, anunciou, esta sexta-feira, a Academia Portuguesa de Cinema.

Em exibição nos cinemas portugueses, o filme foi o mais votado entre seis obras pré-selecionados. De fora ficaram "Nunca nada aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, "O som que desce da terra", de Sérgio Graciano, "Sombra", de Bruno Gascon, "Terra Nova", de Artur Ribeiro, e "O último banho", de David Bonneville.

"Um misto entre documentário e ficção, o filme aborda a história de amor dos avós e a morte da avó paterna da realizadora, que nunca conheceu, baseada nas memórias da infância e juventude da família", afirmou Academia Portuguesa de Cinema.

A primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos estreou mundialmente em fevereiro de 2020, no Festival de Cinema de Berlim. Por cá, ficou disponível nos cinemas a 7 de outubro e conta com cerca de 5,5 mil espetadores.

O filme foi produzido por Pedro Duarte e Joana Gusmão, contou com apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual, da RTP e da Fundação Calouste Gulbenkian.