PIB sobe 4,2% no terceiro trimestre

O produto interno bruto (PIB) subiu 4,2% no terceiro trimestre em relação ao período homólogo, revelou, esta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE). Já comparando com o segundo trimestre, o aumento foi de 2,9%.

"O PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de 4,2% no 3º trimestre de 2021. No trimestre anterior, a variação homóloga do PIB tinha sido 16,1%, resultado influenciado, em grande medida, pelo forte impacto da pandemia no 2.º trimestre de 2020", afirma o INE.

O gabinete de estatísticas refere ainda que “o crescimento do PIB no 3.º trimestre de 2021 reflete a diminuição gradual das restrições impostas pela pandemia, acompanhando o aumento do ritmo de vacinação contra a Covid-19, após dois trimestres com resultados opostos: a forte redução do PIB no 1º trimestre (-3,3%), determinada pelo confinamento geral e um aumento de 4,4% no 2º trimestre, marcado pelo levantamento gradual das restrições à mobilidade”.

