O que virá depois da Geringonça?

A esquerda parecia condenada a aprovar o Orçamento de Estado para 2022, no entanto, os aspetos táticos dos partidos à esquerda do PS prevaleceram e o documento foi chumbado na Assembleia da República.

O PCP e o BE romperam com o Governo uma vez que consideraram que as perdas eleitorais que teriam no futuro, poderiam ser mais danosas do que agora, só assim se explica, que ambos tenham rejeitado as medidas que lhes foram “oferecidas”, como é o exemplo da maior subida de sempre do salário mínimo nacional.

Podemos dar como certo, que teremos eleições legislativas antecipadas, muito provavelmente, no primeiro mês do próximo ano.

A grande questão é perceber qual será a arrumação parlamentar do próximo Parlamento eleito, sabendo nós que não será possível a renovação de uma nova geringonça, uma vez que se reergueu o muro que separa o PS dos partidos mais à esquerda.

Assim sendo, existem dois cenários possíveis para que o PS possa continuar a ser Governo. Um primeiro cenário é a conquista de uma maioria parlamentar, acontecimento poupo provável, uma vez que o nosso sistema eleitoral dificulta a obtenção de maiorias, e um segundo, é a possibilidade do PS ganhar as eleições e não haver uma maioria parlamentar à direita, o que obrigaria o PS e António Costa a negociar com o PPD/PSD.

Parece que este último cenário só se pode colocar, se o PS tiver outro líder, uma vez que António Costa sempre afirmou que os parceiros naturais do PS, são os partidos da esquerda, o que é impossível – a geringonça implodiu e não voltará a repetir-se tão cedo - o que nos leva a acreditar que António Costa, por culpa própria, só voltará a ser Primeiro Ministro se o PS ganhar as eleições legislativas com maioria.

À direita, colocam-se exatamente os mesmos desafios, o PPD/PSD para governar necessita de uma maioria absoluta ou de uma maioria parlamentar à direita, retirando, desta equação o CHEGA - porque ideologicamente o partido de André Ventura coloca-se naquilo que podemos considerar a direita não democrática - restando assim ao PPD/PSD uma possível coligação com o CDS-PP e a IL.

Outra possibilidade será a vitória do PPD/PSD sem maioria parlamentar à direita, o que provocará os mesmos constrangimentos que se colocam com uma vitória do PS sem maioria absoluta, mas neste cenário, o mais provável é que António Costa abandone a liderança do PS, por ter perdido as eleições e aí poderá haver uma nova janela de diálogo entre os dois maiores partidos com assento parlamentar.

Estes são os cenários que nos parecem possíveis, mas até ao dia das eleições muita água correrá entre as pontes.

A extrema-esquerda estará na rua, tendo já manifestações e greves gerais marcadas para o próximo mês, reivindicando aquilo que o PS teimou em não lhes dar em sede de orçamento.

O PS irá continuar com a sua estratégia de vitimização, culpando a esquerda pela queda do Governo e abrindo a possibilidade de a direita voltar ao poder.

À direita o PPD/PSD e o CDS-PP terão o desafio, de num curto espaço de tempo, escolherem os líderes dos seus partidos e de apresentarem um projeto alternativo para o País.

É verdade que o tempo escasseia, mas é possível que o PPD/PSD, consiga construir uma alternativa forte capaz de derrotar o PS, apresentando aos portugueses um programa de governo assente em três vetores principais, estabilidade política, contas sãs e crescimento económico.

A História é favorável à tese de que o PPD/PSD possa ser o próximo Governo, pois, em sete dissoluções parlamentares, em Portugal, só um primeiro-ministro foi reeleito, Cavaco Silva, em 1987. Liderava o seu primeiro governo minoritário, quando Mário Soares, Presidente da República de então dissolveu a Assembleia da República, Cavaco viria a conquistar a sua primeira maioria absoluta.

Agora é o tempo do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ouvir os partidos, dissolverá a Assembleia da República e convocará eleições legislativas, que abrirão um novo ciclo político em Portugal.