Violência na velha noite

Não precisei de mais do que uma saída à noite para perceber que tudo continua igual ou pior do que estava antes deste ano e meio de bares e discotecas encerrados. Desenganem-se por isso aqueles que achavam que os resquícios da pandemia trariam um regresso paulatino, com muitos cuidados e precauções, onde se tentasse evitar ao máximo as enchentes e as confusões. Ou até os que sonhavam com um regresso ao antigamente, com espaços mais seletos, onde a qualidade e o serviço imperassem. Pelo contrário. Os jovens na verdade estão-se completamente nas tintas para o covid, estavam fartos e saturados de estar em casa, de não poderem gozar de liberdade e voltaram em força.

As pessoas hoje em dia vão para um espaço sobretudo por uma questão social, de status e até do preenchimento de egos. Ver e ser visto. Querem lá saber do prazer de beber uma boa bebida em copo de vidro ou de ouvir música diferente. Querem estar todas encaixotadas tipo galinheiro, de preferência com uma pulseirinha para um privado que não difere em nada dos outros espaços (só mesmo a dita pulseira) e excitam-se imenso com os vídeos e fotografias que vão postando nas redes sociais. Numa era de instagrammers, de bloggers, vloggers, influencers, selfies e tantos mais anglicismos e verbos de encher, a diversão passa por mostrar o que se está a fazer, quem é a companhia, quem são os “famosos” que partilham o mesmo espaço e o quão fixe tudo isso é. A percentagem de pessoas que encontramos a dançar numa pista de dança, a absorver realmente o poder da música é por isso cada vez menor e inversamente proporcional ao número de pessoas que acham que um dj é uma jukebox e se sentem no direito de lhes ir infernizar o juízo pedindo todo o tipo de músicas só porque lhes apetece ouvi-las.

Eu pensei que este tempo em que os espaços estiveram parados tivesse servido para que os próprios refletissem sobre o caminho a seguir. Apostar num melhor serviço, em produções próprias, ofertas diferentes e que o pudessem fazer sustentados numa seleção musical que não caísse invariavelmente no mesmo. Que se fizessem pagar por isso e não deixassem entrar toda a gente só para encher até ser tão insuportável que não dá nem para chegar ao bar para pedir uma bebida. Que trabalhassem para criar melhores ambientes. Infelizmente entrámos num ciclo vicioso. As pessoas querem pagar pouco e ter muito e as casas vão baixando as calças cada vez mais para chamarem os clientes através do preço e não da qualidade. Fazem-no muitas vezes à custa da forma de comunicação mais fácil, caixas de promotores. Não se dá valor a nada, os clientes hoje em dia pouco se importam se o chão está sujo, se o bar está a colar, se te empurram e te pisam ou se demoras uma hora para entrar. Querem é estar onde os outros estão e pagar barato.

Não é por isso de admirar toda esta vaga de violência a que vamos assistindo nas últimas semanas. Um autêntico caldeirão de pólvora onde não faltam ingredientes como as hormonas aos saltos que os mais jovens acumularam neste tempo mas também o facto de agora saírem em bandos e sentirem-se protegidos pelos seus amigos, para além de gostarem de impressionar os mesmos ou até as miúdas que os acompanham num género de ritual de aceitação. Depois o facto de os espaços deixarem entrar mais gente do que seria aconselhável por questões de segurança. Por fim o facto de os mais novos já não terem qualquer respeito ou consideração pelos mais velhos. Estão aliás a borrifar-se para eles. Pisam-nos e passam-lhes à frente da mesma forma. E quando faltam os valores, quando falta a educação de uma estrutura familiar equilibrada então não há muito a esperar. A juntar a tudo isto alguns seguranças que não o deviam ser pela incapacidade que demonstram em perceber que estão a lidar com pessoas que não vão para ali beber leite.

Em suma regressou a mediocridade, os botellón na rua e a pancadaria, e tudo está relacionado.