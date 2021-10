O Orçamento deixou de ser importante? Estão a gozar connosco?

Ao ouvir alguns responsáveis políticos fico na dúvida se estão a fazer-nos de estúpidos ou se perderam o tino. Ou, se calhar, as duas. Durante meses gastou-se latim com o Orçamento do Estado, peça fundamental para o Governo poder executar as suas ideias, tentando criar melhores condições de vida para a população, tentando não fugir muito das ‘balizas’ impostas pela União Europeia face à dívida.

Agora que o Orçamento foi chumbado porque a geringonça se partiu, alguns dirigentes do falecido ‘clube’ dizem que há mais alternativas do que a dissolução do Parlamento e consequentemente eleições antecipadas. Então o Orçamento já não é importante? Ou acharão que estamos numa imensa Feira Popular em que cada medida será sorteada como as panelas o eram no antigo parque de Entrecampos? António Costa percebeu que só tinha a perder em ceder mais aos seus parceiros de geringonça e começou a afinar baterias para as eleições antecipadas, deixando o PCP e o BE à beira de um ataque de nervos. Algo que não é exclusivo dos partidos à esquerda. Também as lideranças de Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos entraram em parafuso e tentam a todo o custo evitar que as eleições nos seus partidos tenham efeitos práticos antes das legislativas. De certa forma, querem suspender a vida democrática nos seus partidos até à realização das legislativas. Não saberão os líderes atuais do PSD e do CDS que terão muito mais legitimidade se forem para eleições internas e conseguirem ser reeleitos e conseguirem escolher os seus candidatos à Assembleia da República? Quem quer ser primeiro-ministro ou fazer parte de um Governo não pode ter medo se ir a votos entre os seus. Penso mesmo que Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos é que deviam querer ir a votos o mais rapidamente possível, mesmo que os seus adversários se queixassem de falta de tempo para percorrer o país. Estamos numa situação em que não se pode querer sol na eira e chuva no nabal. E Marcelo terá de esperar pela definição na direita para marcar as eleições, como teria se a esquerda estivesse em ebulição e em fase de eleições internas. Não faz sentido o Presidente escolher uma data em que duas equipas não podem entrar em campo na máxima força. Sejam quais forem os jogadores.