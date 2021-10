Gilberto Braga. O mestre da teledramaturgia brasileira

“Nada tem sido muito fácil/são lutas, batalhas derrotas e vitórias/feridas, suor e lágrimas/mas apesar disso, tudo vale a pena viver//Ainda bem que existe a paz/ o descanso e os sonhos/ porisso faça valer a pena (...)”, escrevia Gilberto Braga, quase como se quisesse incentivar aqueles que o liam a aproveitar a vida. E a verdade é que este sonhou, concretizou e deixou o seu nome marcado na história da indústria televisiva, não só no Brasil, como também em Portugal. O argumentista brasileiro fez, através da ficção de longa duração, a crónica da história e dos valores do seu país, fazendo nascer personagens épicas e algumas modas pelo caminho… E não se pode dizer que não tenha vivido. O mestre da teledramaturgia, que começou a trabalhar e nem uma televisão tinha em casa, escreveu quase 30 argumentos para a televisão, trabalhou com grandes nomes da ficção, como Sônia Braga, Regina Duarte, Fábio Assunção, Malu Mader ou Glória Pires, e ganhou mais de 20 prémios.

A MORTE DO “MESTRE” Segundo a família, que confirmou o óbito, Gilberto Braga morreu na noite de terça-feira, aos 75 anos, na sequência de uma septicemia após uma perfuração do esófago, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O sobrinho de Gilberto Braga detalhou ao G1, da rede Globo, que nos últimos anos “o argumentista sofria de problemas de saúde vários e tinha sido submetido a algumas cirurgias, uma cirurgia na coluna, uma no coração e uma hidrocefalia, além de apresentar dificuldades para andar.”. “Foi internado na semana passada”, disse Bernardo Araújo, tendo-lhe sido diagnosticada uma “infeção generalizada”.

O LEGADO DE BRAGA Gilberto Braga foi autor de inúmeras novelas da Globo: em 1976, adaptou para a televisão o romance A Escrava Isaura, escrito por Bernardo Guimarães. Louco Amor, Rainha da Sucata, Pátria Minha, Anos Dourados, Paraíso Tropical, Corpo a Corpo, O Dono do Mundo e Babilónia, são outras novelas que contam com a sua assinatura.

O roteirista nasceu no Rio de Janeiro a 1 de Novembro de 1945 e estudou na Faculdade de Letras na Pontifícia Universidade Católica, na mesma cidade. Desempenhou funções como crítico de teatro e cinema do diário carioca O Globo, tendo também sido professor de Francês. O trabalho como argumentista iniciou-se no ano de 73, tendo co-assinado a sua primeira novela no ano seguinte, apelidada de Caso Especial.

Contudo, foi com Escrava Isaura que Braga atingiu os “picos” da sua carreira e especialização – a adaptação de clássicos literários a novelas – que acabariam por se tornar elas próprias clássicas e inesquecíveis. Escrava Isaura foi durante décadas a novela brasileira mais vendida internacionalmente, tendo chegado a cerca de 150 países.

Com Dancin’ Days, em 1978, pôs o Brasil a vibrar fazendo com que a população se lançasse no mundo da noite e das discotecas, com Vale Tudo, em 1988, pô-lo a questionar os seus valores, a sua ética e conduta, a partir da história de uma mãe honesta (Regina Duarte) e da sua filha ambiciosa e traiçoeira (Glória Pires). “Foi a única novela em que, antes de ter a história, eu já tinha a temática. Eu queria fazer uma novela sobre o seguinte assunto: ‘Vale a pena ser honesto num país onde todo mundo é desonesto?’”, contou no livro Autores – Histórias da Teledramaturgia, a propósito da telenovela Vale Tudo. Após essa produção, o argumentista brasileiro voltaria ao tema noutras duas novelas, compondo uma trilogia sobre a corrupção: O Dono do Mundo, em 1990 e Pátria Minha, em 1994.

No que concerne ao campo das minisséries, Braga notabilizou-se em 1988 com uma importante adaptação de O Primo Basílio, de Eça de Queirós, ou por Anos Dourados, dois anos depois.

UMA VISÃO HUMILDE DO PRÓPRIO TRABALHO Foi com Dona Xepa, uma adaptação inspirada na peça homónima de Pedro Bloch, que o argumentista subiu outro importante degrau na carreira, passando para horário nobre: as suas novelas começaram a ser transmitidas às 20h, quando antes o eram às 18h. Mais tarde vieram Celebridade, de 2003, onde a fama era o tema central; Paraíso Tropical, quatro anos depois, escrita com Ricardo Linhares, que se centrava “nos diferentes estratos sociais de Copacabana”. Esta última foi a sua novela preferida, aquela que o autor considerava ter sido “mais bem conseguida”. Porém, nunca se deixou deslumbrar: “Novela é feita para vender sabonete. A ação é interrompida a cada dez minutos para os [intervalos] comerciais. É diferente de um romance”, dizia ao diário brasileiro Folha de S. Paulo em 2010, quase desvalorizando o seu próprio trabalho.

Em 2008, com Paraíso Tropical, recebeu a indicação ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela. Os seus últimos trabalhos como autor principal, ambos na Globo, foram Insensato Coração, de 2011, e Babilónia, de 2015 que foi transmitida pela SIC no âmbito de uma parceria de décadas da estação com a Globo – trabalho que realizou em parceria com com Ricardo Linhares e João Ximenes.

Segundo o site de informação Bem Paraná, o autor de novelas Gilberto Braga e o decorador Edgar Moura Brasil ficaram noivos no dia 26 de dezembro de 2013 na cidade de Paris, celebrando esta ocasião no restaurante L’Entrecôte. Vieram a oficializar a união na data de 22 de março de 2014, no próprio apartamento de ambos, no Arpoador, no Rio de Janeiro. O longo relacionamento durou quase 50 anos.

A MEMÓRIA QUE FICA DO ARGUMENTISTA Nas redes sociais, atores e pessoas que trabalharam com o autor lamentaram a sua morte e prestaram homenagens. A atriz Glória Pires, que interpretou a personagem Maria de Fátima em Vale Tudo, publicou uma foto ao lado de Braga no seu Instagram, cuja legenda dizia: “Gratidão eterna a Gilberto Braga e sua genialidade. Descanse em paz, querido”. Por sua vez, Camila Pitanga, que interpretou a personagem Bebel em Paraíso Tropical, usou o Twitter para fazer uma homenagem: “Gilberto, minha gratidão a tudo o que vivi com você e através de você, com suas palavras, sua genialidade, sua escrita inconfundível”, escreveu a atriz brasileira. Já a atriz Suzana Vieira ressaltou numa foto publicada na rede social Instagram que a morte do autor é a perda de “mais um grande brasileiro que fazia o Brasil torcer e sonhar!”.

A também sua colega, autora de novelas Glória Peres homenageou o argumentista destacando nas suas redes sociais que Braga era “um mestre, contador de histórias inesquecíveis, companheiro de muitas décadas de ofício”.

Agora, a cultura brasileira ficou mais “cinzenta”, mas valha-nos as memórias e a possibilidade de reviver as suas histórias, eternizadas nos ecrãs de televisão e na cabeça de todos aqueles que acompanharam o seu percurso. “Às vezes sentimos fome/ outras vezes sentimos frio/ mas às vezes a vida é como uma pessoa sem nome/ pois viver é um grande mistério/ portanto apesar de não ser perfeito/ procurar viver e agir direito/ será sempre o nosso grande desafio/ e nunca fazer mal a ninguém”.