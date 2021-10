Nelson Pereira. "A ida à urgência não pode ser sempre a primeira tentação"

Com serviços de urgências a dar sinais de rutura e outros já a sentir uma procura crescente de doentes ainda antes da chegada do outono a sério e com a covid-19 mais controlada do que há um ano, Nelson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João, que durante a pandemia se tornou um dos rostos conhecidos das equipas na linha frente, fala das reformas que ficaram por fazer nesta área, nesta legislatura como nas anteriores. Veredicto: “Oportunidade perdida”. Defende que as idas às urgências deviam ser “só por convite”, ou seja, com os doentes encaminhados ou pelo INEM, ou pelo SNS24 ou pelos centros de saúde, com critérios que falta definir. E critica a proposta da Ordem dos Médicos, em discussão pública, para definir equipas médicas mínimas nos serviços de urgência, enquanto mudanças como a criação de uma especialidade de medicina de urgência têm tardado. “A sua aprovação nos termos propostos significaria uma provável entrada em incumprimento de virtualmente todos os serviços de urgência e urgência interna”, antevê, considerando que só injetar mais recursos no SNS não vai resolver os seus problemas de organização, que todos os invernos se agudizam, transformam os profissionais em “baratas tontas” e prejudicam a resposta aos doentes. Não tem melhores perspetivas para este.

Há um ano estávamos prestes a entrar em estado de emergência pela segunda vez, com o Norte de novo mais atingido pela segunda vaga de covid-19. Assustou-o mais na altura perceber o que vinha pela frente ou agora este inverno, em que no meio da incerteza e alertas para uma época de gripe grave, as urgências já estão cheias?

São dois momentos completamente diferentes. Há um ano, no fim de outubro já estávamos a perceber o que vinha aí. Tinha sido claro para nós na primeira vaga que viria uma segunda, não sabíamos quando, obviamente, nem com que características. E aí houve um trabalho muito sério de preparação da parte do hospital para conceber um plano de contingência que nos permitisse olhar para essa segunda vaga com alguma tranquilidade, que não tinha existido na primeira. De facto, no Norte, e no São João em particular, essa segunda vaga que estávamos a viver há um ano foi o período mais exigente, com o maior número de doentes internados. Chegámos a ter 52 doentes com covid-19 internados, a nossa unidade de cuidados intensivos teve de aumentar 146% em relação à dimensão base e isso implicou um exercício muito intenso de coordenação, sobretudo porque quisemos – e conseguimos – que mesmo perante uma vaga exigente não voltássemos a impactar da mesma forma a atividade programada. Conseguimos ultrapassar essa fase sem voltar a pôr em causa a resposta aos doentes não covid, que foi o propósito primeiro a partir do momento em que respirámos no fundo no final da primeira vaga. Hoje a situação é de facto claramente diferente.

Melhor?

Melhor do ponto de vista da covid-19, sem dúvida. A taxa de cobertura vacinal, com todas as dúvidas que ainda temos relativamente à durabilidade da proteção, a um menor grau de proteção que existe nos mais idosos e que estão agora a receber a terceira dose, dá-nos um maior conforto.

