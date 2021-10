2.740.000 razões para continuar a fazer pontes

Dia 28 de outubro de 1856 iniciava-se o primeiro serviço ferroviário com uma ligação de comboio entre Lisboa e o Carregado. Assim começava a história ferroviária portuguesa.

Hoje, 165 anos depois, no dia seguinte à não aprovação da Proposta do Orçamento do Estado para 2022, suspendeu-se, entre outros benefícios, um importante passo para a ferrovia em Portugal.

Mas então que avanços desse orçamento seriam assim tão marcantes para a ferrovia?

i) Desde logo, a continuidade do Programa Ferrovia 2020. A sua execução está a entrar em alta velocidade, as estruturas técnicas estão a ser dimensionadas para esse propósito e o investimento proposto aumentaria dos 174 milhões de euros em 2021 para os 469 milhões de euros em 2022;

ii) A aquisição de novos comboios pela CP com o fornecimento de 22 novas automotoras para utilização no serviço regional no valor global de 158 milhões de euros dos quais cerca de 5 milhões de euros em 2022;

ii) A conclusão do Plano de Recuperação de Material Circulante, com a reabilitação de 47 carruagens compradas à RENFE, a modernização de 19 unidades duplas Diesel e de 102 carruagens Corail e Sorefame do serviço Intercidades;

o início do Centro de Competências Ferroviário promovendo atividades de formação técnica, investigação, desenvolvimento e inovação (I&DI) em tecnologia;

iv) O avanço dos estudos e projetos no âmbito do Programa Nacional de Investimentos para 2030.

Muitos designaram a Proposta do Orçamento do Estado como o Orçamento mais à esquerda dos últimos 6 anos, mas apesar de não ter sido esse o entendimento dos partidos à esquerda do Partido Socialista, uma coisa é certa, esta era a proposta de Orçamento mais Ferroviária dos últimos 10 anos. Esta era uma proposta económica para o desenvolvimento do país e uma oportunidade para prosseguir uma visão económica de reindustrialização, de criação de emprego qualificado, de valorização do conhecimento e formação ferroviária, de capacitação das empresas do setor e, em particular, da resolução da capacidade financeira da CP – Comboios de Portugal. A tudo isto, o parlamento deu o seu veredito: a suspensão desta proposta para o País.

Convém não esquecer que esta suspensão coloca muitos milhares de pessoas expectantes quanto aos planos de investimento, uma situação por ventura semelhante ao momento em que o PSD sentenciou o cancelamento do investimento estruturante na rede de infraestruturas ferroviárias.

Entre Manuela Ferreira Leite, Passos Coelho, Paulo Rangel e Cavaco Silva o coro era ruidoso. O PSD acusava o PS de despesismo e investimento em projetos sem incorporação nacional. A crise de então, na opinião desses protagonistas, justificava o travão na alta velocidade, o adiamento sine die da aquisição de material circulante, a intenção de concessão da linha de Cascais hipotecando as soluções de financiamento comunitário, a desistência da 3.ª travessia sobre o Tejo, ou o cancelamento da ligação entre a Covilhã e a Guarda na linha da Beira Baixa.

Felizmente, o atual Governo demonstrou que havia alternativa. Foram dados passos nos curto e médio prazos, e demonstrou-se que é possível investir nas pessoas, no conhecimento, no trabalho digno, apostando simultaneamente na indústria nacional, e recuperando as bases para a revolução da ferrovia em Portugal no longo prazo.

O setor da construção está a reestruturar-se para acompanhar as perspetivas de investimento plurianual e decorre ainda uma profunda recuperação da crise que, pelo menos desde 2011, obrigou milhares de técnicos a procurarem oportunidades de desenvolvimento profissional noutros países.

Ora, chegados à conjuntura atual, se por um lado devemos ter orgulho na solução governativa de esquerda e no apoio parlamentar que foi possível prosseguir nos últimos 6 anos, por outro lado, não é momento de baixar os braços porque, como referiu o Primeiro-Ministro António Costa: em democracia, nunca há becos sem saída. Temos muitas pontes para construir e manter no futuro.

Em 2019, 2.740.000 eleitores apoiaram o Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português para continuarem uma solução governativa anti austeritária no país. Caso o Senhor Presidente da República convoque novas eleições, temos de prosseguir com uma maioria de esquerda reforçada, humilde e empenhada. Temos de prosseguir com o mesmo empenho que permitiu arrancar ambiciosamente com o Plano Ferroviário Nacional, em respeito pelos 165 anos da ferrovia em Portugal. Temos de continuar a lutar por um futuro de progresso e modernidade, preservando uma visão que projete as infraestruturas e a operação ferroviária para mais 165 anos de desenvolvimento. É neste horizonte temporal que temos de planear este tipo de investimentos, é neste pressuposto que o país e os partidos têm de trabalhar. Por agora, temos mais de 2.740.000 razões para continuar a fazer pontes.

Filipe Beja

Engenheiro do Território pelo Instituto Superior Técnico