Líderes do PSD e CDS reúnem-se esta sexta-feira

Os líderes do PSD e do CDS-PP vão reunir-se, esta sexta-feira, em Aveiro.

De acordo com uma nota do PSD, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos vão encontrar-se, a partir das 15h30, para “discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado”.

Recorde-se que o Orçamento do Estado foi chumbado, esta quarta-feira. O Presidente da República já tinha dito que a confirmar-se o chumbo do documento - tal como aconteceu - iria iniciar "logo, logo, logo a seguir o processo" de dissolução do Parlamento e de convocação de eleições legislativas antecipadas.

Já esta quinta-feira, foi divulgado o calendário de audiências de Marcelo, até quarta-feira. O chefe de Estado irá ouvir os partidos e o Conselho de Estado nos termos impostos pela Constituição para a dissolução do Parlamento. Os partidos são ouvidos pelo Presidente este sábado.

É de realçar que o encontro entre Rio e Rodrigues dos Santos acontece também quando ambos os partidos já desencadearam processos eleitorais internos.