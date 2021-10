Conselho Nacional do CDS-PP realiza-se esta sexta-feira

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir-se, esta sexta-feira, com caráter de urgência. O objetivo é deliberar sobre a realização do 29.º Congresso do partido e analisar a situação política vivida no país, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado.

Segundo a agência Lusa, que teve acesso à convocatória, o presidente do Conselho Nacional do CDS, Filipe Anacoreta Correia, convocou "com caráter de urgência", o Conselho Nacional "para reunir extraordinariamente no próximo dia 29 de outubro de 2021, com início às 19h00, por videoconferência”.

“A urgência no envio da convocatória decorre do processo constitucional em curso para dissolução da Assembleia da República e convocação de novas eleições, nomeadamente do agendamento da audiência do presidente do partido com o senhor Presidente da República", que irá acontecer no sábado, refere ainda.

Recorde-se que a reunião acontece depois de o líder dos centristas, Francisco Rodrigues dos Santos, pedir uma reunião urgente do órgão máximo entre congressos para “deliberar sobre a realização” do congresso do partido, agendado para 27 e 28 de novembro. Em causa está o facto de vários líderes distritais do partido e o líder regional dos Açores lhe enviarem uma carta apelando para que convoque um Conselho Nacional extraordinário com vista a adiar o congresso eletivo.

“A realização de um congresso em vésperas de eleições alhearia o partido da importante tarefa que o nosso eleitorado espera de nós. É por isto que lhe pedimos que solicite, com urgência, a realização de um Conselho Nacional extraordinário que desconvoque o congresso e que mobilize o partido para a sua missão essencial: ganhar o país”, referem na carta, a que a Lusa teve acesso.

Recorde-se que o 29.º Congresso do CDS-PP está agendado para o final de novembro e são candidatos à liderança Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo.