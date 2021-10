Instrução do caso Universo Espírito Santo entregue ao juiz Ivo Rosa

O juiz Ivo Rosa vai conduzir a fase de instrução do caso Universo Espírito Santo. A atribuição do processo foi feita por sorteio eletrónico no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), esta quinta-feira.

Ivo Rosa terá agora de decidir se Ricardo Salgado, antigo presidente do Grupo Espírito Santo, deve ou não ser julgado, bem como os restantes 25 arguidos, 18 pessoas singulares e sete pessoas coletivas, por crimes que terão contribuido para a decorrada do BES e do grupo Espírito Santo, em 2014.

Sublinhe-se que em causa estão crimes como associação criminosa, corrupção, burla qualificada, falsificação de documentos a branqueamento de capitais, entre outros.