Piloto britânico declarado culpado pela morte de Emiliano Sala

O piloto de aviões David Henderson, responsável por organizar o voo que transportou Emiliano Sala, foi, esta quinta-feira, declarado culpado por um tribunal de Cardiff, no País de Gales, pela morte do futebolista argentino. A justiça acusa Henderson, de 66 anos, de “colocar em risco a segurança da aeronave”, revela a BBC.

A decisão surge após o piloto se ter declarado culpado por ter organizado a viagem entre França e o Reino Unido sem as devidas autorizações necessárias e ignorando as más condições meteorológicas, além de ter convidado um amigo – o piloto David Ibbotson – para pilotar a avioneta, cuja licença para voos comerciais havia expirado dois meses antes.

O acidente ocorreu a 21 de janeiro de 2019, quando o jogador argentino, de 28 anos, se deslocou de Nantes, em França, para o País de Gales, para assinar pelo Cardiff City. A avioneta despenhou-se no Canal Mancha e o corpo de Emiliano Sala só foi recuperado duas semanas depois do acidente, numa altura em que as autoridades já tinham terminado as buscas, tendo a família prosseguido por conta própria. Já o corpo do piloto David Ibbotson, de 59 anos, nunca apareceu.