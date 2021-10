Austrália desperdiça mais de 30 mil doses da vacina da AstraZeneca em fim de prazo de validade

A Austrália vai destruir mais de 30 mil doses da AstraZeneca por terem expirado o prazo de validade e é provável que esse número aumente, já que os fabricantes continuam a produzi-la em grande quantidade.

As mais de 30 mil doses (32.000 que foram relatadas com o prazo de validade expirado são apenas uma pequena quantidade das 24 milhões disponibilizadas desde o início do lançamento.

Os números, a que o The Guardian teve acesso, mostram que existe um enorme volume da AstraZeneca que não chegou a ser utilizado na Austrália – e que cresceu para mais de 7 milhões de doses – à medida que a produção local continuava a um ritmo acelerado.

A produção nacional permitiu que 2,5 milhões de doses fossem liberadas para uso em julho. Isso aumentou para 4 milhões em agosto e 3,9 milhões em setembro.