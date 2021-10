Disfarces de 'Squid Game' proibidos em escolas de Nova Iorque

Várias escolas de Nova Iorque, nos Estados Unidos (EUA), estão a proibir os alunos de usarem disfarces associados à série "Squid Game", que estreou na Netflix em setembro e, desde então, tem estado envolta em polémica.

Em poucas semanas, a série tornou-se numa das mais vistas do mundo e, apesar de ser aconselhada apenas a pessoas com mais de 16 anos, têm sido várias as crianças afetas pelos conteúdos violentos nela exibidos.

Assim, os diretores de três escolas primárias no distrito de Fayetteville-Manlius, no condado nova-iorquino de Onondaga, tomaram a decisão de proibir o uso de disfarces relacionados com a série depois de se terem registado, nos recreios das escolas, vários episódios de violência de algum modo ligados à série.

"[Os diretores] querem que as famílias estejam conscientes de que alguns dos nossos alunos mais novos estão a falar e a imitar aspetos da série/jogo na escola, para que os pais e encarregados de educação tenham a oportunidade de falar com os seus próprios filhos sobre o assunto e reforçar a mensagem escolar de que os jogos associados ao comportamento violento não são apropriados para o recreio", refere uma fonte ligada a estas instituições de educação.

Nos EUA, 'Squid Game' está classificado como sendo para uma audiência adulta, e considerado inadequado para crianças com menos de 17 anos devido ao risco de reprodução de linguagem grosseira, atividade sexual ou violência gráfica.