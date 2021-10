Sitting Bull: ADN confirma a identidade do bisneto

Os cientistas coletaram ADN de uma pequena amostra do cabelo de Sitting Bull que havia sido armazenada em Washington DC. Esta amostra provou que Ernie LaPointe, de 73 anos, é seu bisneto.

O novo método permite a análise de linhagens familiares com fragmentos de DNA de pessoas mortas há muito tempo. Isto abre a porta para a perspectiva de relacionar outras figuras históricas com os seus descendentes vivos.

"Acho que essa pesquisa de ADN é outra maneira de identificar a minha relação direta com o meu bisavô", disse LaPointe, que tem três irmãs, à agência de notícias Reuters.

"As pessoas questionam o nosso relacionamento com o nosso ancestral desde que me lembro. Essas pessoas são apenas uma dor no lugar onde te sentas - e provavelmente também duvidarão destas descobertas."

O novo método foi desenvolvido por cientistas liderados por Eske Willerslev, diretor do Lundbeck Foundation GeoGenetics Center da Universidade de Cambridge.

A nova técnica é baseada no que é conhecido como ADN autossómico nos fragmentos genéticos extraídos do cabelo. E levou 14 anos para aperfeiçoar o método.

Willerslev disse que era fascinado por Sitting Bull desde criança e ofereceu os seus serviços a LaPointe há cerca de uma década. O escalpe de Sitting Bull foi entregue a LaPointe pela Smithsonian Institution em Washington DC em 2007.

Mas antes de entregar a mecha de couro cabeludo, LaPointe pediu a Willerslev para participar numa cerimónia envolvendo um curandeiro, bateristas e cânticos, onde o espírito de Sitting Bull pudesse dar a sua bênção ao estudo, disse o cientista à agência de notícias AFP.

LaPointe queimou a maior parte da mecha - de acordo com as instruções do espírito - deixando aos pesquisadores apenas 4 cm, o que Willerslev considerou "desastroso" na época.

No entanto, isso forçou a equipe a desenvolver o seu novo método inovador, disse ele.

Sitting Bull, cujo nome verdadeiro era Tatanka-Iyotanka, liderou 1.500 guerreiros nativos americanos na famosa Batalha de Little Bighorn em 1876, eliminando o General Custer dos EUA e cinco companhias de soldados.

Acabou morto a tiro em 1890 pela "Polícia Indiana" agindo em nome do governo dos Estados Unidos.