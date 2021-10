Estarreja. Homem abordava menores online e assediava-as junto às escolas

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática dos crimes de abuso sexual de crianças agravado e de pornografia de menores, também agravado. As vítimas têm entre 11 e 16 anos.

Segundo um comunicado, esta quinta-feira divulgado, o suspeito, sem ocupação profissional definida e residente no concelho de Estarreja, “selecionava e abordava as vítimas, por regra menores do sexo feminino, nas redes sociais Facebook e Instagram, usando perfis de utilizador fictícios”.

Além de as convencer a enviar-lhe fotografias íntimas, o agora detido aliciava as menores para encontros pessoais, para terem relações sexuais. Alguns desses encontros foram concretizados.

A PJ sublinha que o suspeito “apresenta propensão para comportamentos predatórios desta índole, não apenas nas redes sociais, na medida que em também assediava as menores com a mesma finalidade, junto dos estabelecimentos de ensino por elas frequentados, convidando-as para passeios no seu carro”.

O detido foi presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações diárias no posto policial da área de residência, proibição de contactos com as vítimas por qualquer meio e obrigação de tratamento psiquiátrico.