Embarcação com 13 tripulantes começa a arder, na costa de Setúbal

Um incêndio deflagrou, na noite de quarta-feira, num barco de pesca, com 13 tripulantes a bordo, ao largo do Porto de Setúbal. A informação foi dada pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), através de uma nota publicada no site oficial. Não há vítimas a registar.

O alerta foi dado pelas 22h50, tendo sido ativida para o local uma embarcação do Comando-Local da Polícia Marítima de Setúbal.

A tripulação foi resgatada e "transportada para o porto de Sesimbra por uma outra embarcação de pesca que se encontrava nas proximidades, encontrando-se todos os elementos da embarcação sinistrada bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica", adiantou ainda a AMN.

Já na manhã desta quinta-feira, as autoridades e membros da Estação Salva-Vidas de Sesimbra deslocaram-se ao local de modo a recolher "alguns destroços da embarcação que constituíam perigo para a navegação."

Foram iniciadas averiguações para apurar as causas do incidente.