Comissão Política do CDS reúne-se "com caráter urgente" para avaliar situação "do partido e do país"

O CDS-PP irá reunir, esta quinta-feira, a Comissão Política Nacional do partido. O objetivo é avaliar “a situação política do partido e do país”.

"Foi convocada ontem [quarta-feira], ao fim da tarde, reunião da Comissão Política Nacional do CDS-PP, com caráter urgente, para o dia de hoje, quinta-feira, na sede nacional do partido, pelas 21:00, com um único ponto da ordem de trabalhos: análise da situação política do partido e do país", divulgou fonte do partido à agência Lusa, numa nota escrita.

Sublinhe-se que o líder dos centristas, Francisco Rodrigues dos Santos admitiu, a 14 de outubro, a possibilidade de adiar o 29.º Congresso do CDS-PP – agendado para os dias 27 e 28 de novembro –, caso o Orçamento do Estado para 2022 fosse chumbado.

"O CDS tem órgãos próprios que têm competências para avaliar a dinâmica do próprio calendário político, e se isso vier a acontecer é uma discussão que estará em aberto certamente no nosso partido", afirmou.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) foi chumbada na votação na generalidade, na quarta-feira. O documento recebeu votos contra do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Chega, IL e Os Verdes. O PS votou a favor enquanto as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e o PAN se abstiveram.