Casas. Preço sobe 6,8% no segundo trimestre

O preço mediano de alojamentos familiares em Portugal foi de 1268 euros por metro quadrado no segundo trimestre deste ano, um valor que representa um crescimento de 6,8% face ao período homólogo.

Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística que explica que a aceleração dos preços verificou-se também nas sub-regiões com preços medianos da habitação superiores ao do país: Região Autónoma da Madeira (+10,1 p.p.), Área Metropolitana de Lisboa (+5,6 p.p.) e Área Metropolitana do Porto (+0,4 p.p.) –, com exceção do Algarve (-0,5 p.p.).

Segundo o gabinete de estatística, no período em análise, a variação homóloga dos preços aumentou em 9 dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa tendo esta aceleração sido superior à verificada a nível nacional (+3,7 p.p.) em Lisboa (+9,3 p.p.), Setúbal (+7,1 p.p.), Vila Franca de Xira (+7,0 p.p.) e Cascais (+4,7 p.p.).

Apesar de Lisboa ter recuperado da variação negativa observada no trimestre anterior, manteve um crescimento homólogo (+1,4%) muito inferior ao registado a nível nacional.

Diz ainda o INE que entre os seis municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana do Porto, Maia (+6,7 p.p.) e Gondomar (+6,3 p.p.) apresentaram também uma aceleração dos preços superior à do país. Em sentido oposto, Porto (-11,6 p.p.) e Oeiras (-6,4 p.p.) registaram as reduções mais significativas das taxas de variação homóloga, entre os municípios das áreas metropolitanas.