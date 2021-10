EUA. "Forte possibilidade" de Brian Laundrie ter morrido dois dias após Gabby Petito ter sido dada como desaparecida

As autoridades norte-americanas acreditam que há “uma forte possibilidade” de Brian Laundrie ter morrido dois dias após Gabby Petito ter sido dada como desaparecida. Recorde-se que a família da jovem de 22 anos reportou o seu desaparecimento a 11 de setembro, dez dias depois de Laundrie ter regressado sozinho a casa, na Florida.

O porta-voz da Polícia de North Port afirmou que a última vez que o jovem foi visto pelas autoridades fora no dia 15 de setembro a conduzir o seu Ford Mustang, mas admitiu agora que se tratara de um erro e que o jovem era, afinal, a mãe a utilizar um boné.

“Eles são fisicamente semelhantes”, disse, citado pela BBC. “Pensávamos que tínhamos visto o Brian a regressar a casa.”

“Além da confusão, mais nada mudou. Há a forte possibilidade de que o Brian já estivesse morto. Ele ainda precisava de ser encontrado. Só queríamos que as pessoas percebessem melhor porque é que pensávamos que sabíamos que o Brian estava em casa”, acrescentou.

Gabby e Brian partiram, em julho, para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida. No final de agosto a jovem deixou de publicar conteúdos nas redes sociais e de contactar a família. No dia 1 de setembro, Brian voltou para a casa, na Florida, sozinho e sem dar explicações sobre o paradeiro da jovem.

O desaparecimento da jovem foi reportado às autoridades pela família a 11 de setembro, tendo sido foi encontrada morta a 20 de setembro. A autópsia revelou que Gabby Petito morreu por estrangulamento.

O corpo de Brian Laundrie foi encontrado um mês depois, a 20 de outubro. Durante buscas num trilho no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek, na Florida, as autoridades encontraram restos mortais junto a pertences do jovem. A identificação do corpo só foi possível através da comparação de registos dentários.