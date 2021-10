Quatro detidos por ataques a estafetas na Grande Lisboa

Quatro homens e um menor, de 15 anos, foram detidos, adiantou hoje o Correio da Manhã, por vários roubos a estafetas de distruição de comida na zona da Grande Lisboa.

Depois dessas detenções, um outro profissional foi assaltado em Sintra, estando essa ocorrência a ser investigada.

As duas primeiras detenções foram feitas por investigadores da PSP de Lisboa, tendo dois homens, um de 18 e outro de 20 anos, sido detidos no passado sábado por um assalto cometido no dia 17 deste mês. A vítima ia entregar uma pizza em Alcântara, quando os detidos e um outro homem (ainda a monte) a agrediram, roubando-lhe o telemóvel, avaliado em 380 euros. Os detidos ficaram em prisão preventiva.

Os outros três suspeitos - dois adultos e um menor, que acabou por ser solto devido a essa condição - foram detidos pela PSP de Sintra por terem roubado um motociclo a um estafeta da Uber, com ameaça de faca, a 29 de Agosto, em Lisboa. Duas semanas depois, esse motociclo foi usado para roubar outro estafeta em Agualva-Cacém, Sintra.

A vítima ficou sem a viatura e os bens pessoais. No dia seguinte, os assaltantes tiveram um procedimento semelhante, tendo roubado mais dois estafetas, em Mem Martins e Belas, tendo as vítimas ficado igualmente sem as motos e os pertences.

A PSP de Sintra apanhou os suspeitos, tendo os maiores de idade ficado em prisão preventiva e o menor sido entregue aos pais. Este último será alvo de um processo no Tribunal de Família e Menores de Sintra.