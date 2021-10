OE 2022. Marcelo reúne com Ferro e Costa esta noite e recebe partidos no sábado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se já esta noite com o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e com o primeiro-ministro, António Costa. Reunião surge na sequência do chumbo da proposta do Orçamento de Estado para 2022 na votação na generalidade.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, o chefe de Estado acrescenta ainda que irá receber os partidos no próximo sábado, além de convocar uma reunião especial do Conselho de Estado para dia 3 de novembro.

“O Presidente da República, que esta noite reúne com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro, vai receber no próximo sábado, 30 de outubro, nos termos constitucionais, os Partidos Políticos com representação parlamentar, bem como vai convocar uma reunião especial do Conselho de Estado para o dia 3 de novembro, também nos termos constitucionais”, lê-se na nota.

“Como já tinha sido anunciado, o Presidente da República receberá os Parceiros Sociais na sexta-feira, dia 29 de outubro”, acrescenta.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022 foi, esta quarta-feira, chumbada na votação na generalidade. O documento recebeu votos contra do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, Chega, IL e Os Verdes. O PS votou a favor, enquanto as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues e o PAN se abstiveram.