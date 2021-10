Montepio. Regulador dá ok às quatro listas que concorrem à liderança da Mutualista

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensõe (ASF) já deu ok às quatro listas candidatas à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) nas eleições de 17 de dezembro, uma decisão que surge três dias antes do fim do prazo para a entrega das candidaturas.

As listas são encabeçadas por Virgílio Lima (atual presidente da AMMG), Pedro Gouveia Alves, Pedro Corte Real e Eugénio Rosa. Isto significa que, as quatro listas podem agora formalizar as suas candidaturas junto da comissão eleitoral.

Recorde-se que, o prazo para a entrega das listas terminava inicialmente a 15 de outubro, mas teve de ser prorrogado até dia 29, por causa das demoras no processo de avaliação dos “pré-candidatos” que estava a decorrer ASF.

Para evitar eventuais conflitos de interesses, o Banco Montepio já emitiu, tal como aconteceu nas eleições anteriores, uma recomendação em relação ao processo eleitoral.

Nesta diretiva enviada aos trabalhos explica que pretende “prevenir conflitos de interesses e assegurar a total isenção e independência do banco no ato eleitoral; separar o exercício de funções no banco da participação no ato eleitoral – seja enquanto candidato ou através de envolvimento em ações de campanha”, referindo ainda que não devem «ser utilizados quaisquer meios do banco para realizar ações de campanha; não efetuar declarações públicas que desrespeitem a dignidade das funções exercidas no banco que afetem negativamente a perceção do público sobre as mesmas ou prejudiquem a imagem e a reputação do banco”, revela a recomendação a que o i teve acesso.

E vai mais longe nas ‘recomendações’: «Os colaboradores devem abster-se de assumir funções a favor de quaisquer candidaturas que estejam em escrutínio, no exercício da sua atividade profissional e no contacto com os clientes», assim como não podem ser realizadas ações de campanha nas instalações da instituição financeira.

Ao mesmo tempo é revelado que os colaboradores do banco que integrarem uma lista de candidatura deverão informar o conselho de administração e "quaisquer intervenções públicas ou comunicações relativamente ao processo eleitoral só poderão ser efetuadas a título pessoal, não podendo representar ou vincular o banco".

E recomenda que "o candidato ou membro do órgão social candidato deve avaliar se existe algum potencial conflito de interesses ou que possa ser razoavelmente percebido como tal", uma vez que, entende que "tal poderá ser suscetível de interferir com o cumprimento dos seus deveres ou com a imparcialidade e e objetividade requerida pelo exercício das suas funções".

Veja aqui as listas:

Lista 1

Conselho de Administração:

▪ Pedro Alexandre da Rosa Corte Real - Presidente;

▪ Ana Cristina Barreiros de Albuquerque Nogueira - Vogal;

▪ Miguel Alexandre Teixeira Coelho - Vogal;

▪ Marcelo Agripino Alves Pereira da Gama - Vogal;

▪ Nuno Miguel Cunha Rolo - Vogal;

▪ Maria de Nazaré Rala Esparteiro Barroso - Vogal;

▪ Mário José de Matos Valadas – Vogal.

- Conselho Fiscal:

▪ Rui Augusto da Silva Neves - Presidente;

▪ Víctor Manuel Pereira Dias - Vogal;

▪ José Esteves de Melo Campos - Vogal;

▪ Rui Manuel Sainhas de Oliveira - Vogal suplente; ▪ João António da Silveira e Carvalho - Vogal suplente

Lista 2

- Conselho de Administração:

▪ Virgílio Manuel Boavista Lima - Presidente;

▪ Idália Maria Marques Salvador Serrão - Vogal;

▪ João Carlos Carvalho das Neves - Vogal;

▪ Rui Pedro Brás de Matos Heitor - Vogal;

▪ Fernando Jorge Lopes Centeno Amaro - Vogal;

▪ Alípio Barrosa Pereira Dias - Vogal;

▪ Luís Manuel dos Santos Silva Patrão – Vogal.

- Conselho Fiscal:

▪ Vítor Domingos Seabra Franco - Presidente;

▪ Ana Paula de Jesus Harfouche - Vogal;

▪ António Paulo da Silva Gonçalves Raimundo - Vogal;

▪ José Domingos Barão - Vogal suplente;

▪ António Mendes de Almeida - Vogal suplente.

Lista 3

Conselho de Administração:

▪ Eugénio Óscar Garcia da Rosa - Presidente;

▪ Joaquim Filipe Coelhas Dionísio - Vogal;

▪ Tiago Mota Saraiva - Vogal;

▪ Adelino Carranquinha Cardoso - Vogal;

▪ António Couto Lopes - Vogal;

▪ Catarina Canongia de Alpoim de Gouveia Homem - Vogal;

▪ Luís de Matos da Costa – Vogal.

- Conselho Fiscal:

▪ António Rosa Zózimo - Presidente;

▪ Hélder Manuel dos Santos Caetano Nora - Vogal;

▪ Rogério Paulo Sardinha de Sousa Moreira - Vogal;

▪ Isabel O’Sullivan Lopes da Silva - Vogal suplente;

▪ Joaquim António Cruz Poças - Vogal suplente.

Lista 4

- Conselho de Administração:

▪ Pedro Jorge Gouveia Alves - Presidente;

▪ Pedro Miguel Moura Líbano Monteiro - Vogal;

▪ Nuno Paulo Paramés Paz - Vogal;

▪ Maria Eduarda de Madureira Osório Botelho Fernandes - Vogal;

▪ Paula Alexandra Gonçalves de Oliveira Guimarães - Vogal;

▪ Fernanda Lucília da Silva Magalhães Freitas - Vogal;

▪ José João Garção Cabeças – Vogal.

- Conselho Fiscal:

▪ Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André - Presidente;

▪ Teresa Cristina Lima Fiúza Fernandes - Vogal;

▪ António José Miranda Lopes Coutinho - Vogal;

▪ Catarina Garcia de Albergaria Pinheiro - Vogal suplente;

▪ Carlos David Morgado Leão Trigo Antão de Oliveira - Vogal suplente