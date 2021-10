Lucro da Jerónimo Martins sobe 47,7% para 324 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

A Jerónimo Martins registou uma subida de 47,7% em lucros, para 324 milhões de euros, durante os primeiros nove meses do ano, de acordo com o relatório de resultados enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado esta quarta-feira.

Entre janeiro e setembro, as vendas da retalhista portuguesa, que também opera na Polónia e na Colômbia, ascenderam a 15,2 mil milhões de euros, o que representou uma subida de 7,1% face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com o presidente e administrador delegado, Pedro Soares dos Santos, citado no documento, as insígnias detidas pelo grupo terminaram os primeiros nove meses do ano com “posições de mercado mais fortes, em resultado da consistência do trabalho desenvolvido para consolidar liderança em preço e qualidade”.

“A dois meses do final do ano, com a época do Natal a aproximar-se e mesmo com incerteza em torno da evolução da pandemia, os resultados já conseguidos reforçam a nossa confiança de que atingiremos os objetivos de crescimento traçados para o ano”, refere ainda o gestor.

Segundo o relatório, “o desempenho registado em todas as insígnias permitiu a alavancagem operacional, levando o EBITDA a crescer 11,1%, acima do incremento das vendas”, valor que incluiu custos de 13 milhões de euros relacionados com a covid-19.

Já os custos financeiros líquidos ascenderam a 119 milhões de euros até setembro, valor que compara com 140 milhões de euros no período homólogo, “incorporando perdas de conversão cambial de 4 milhões de euros, relativas a ajustes de valor das responsabilidades com locações operacionais denominadas em euros na Polónia”, que no mesmo período do ano anterior tinham sido de 20 milhões de euros.