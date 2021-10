Jogador do PSG Ander Herrera assaltado por prostituta travesti

Ander Herrera, jogador do Paris Saint Germain, foi assaltado enquanto conduzia pela região de Bois de Boulogne, um parque público a oeste da capital francesa, na terça-feira. Segundo a agência de notícias AFP, o futebolista reportou à polícia o “roubo simples, no seu carro, de uma carteira”.

“Ander Herrera estava a voltar do Parc des Princes (estádio do PSG, próximo ao parque Bois de Boulogne), onde participou num workshop, numa série de eventos com patrocinadores do PSG, como acontece várias vezes ao longo da temporada”, explicou fonte do clube francês à agência noticiosa.

“Para voltar para casa, passou pelo Bois de Boulogne, e, num semáforo, uma pessoa entrou no seu veículo e agarrou o telemóvel e carteira, que estavam à vista”, acrescentou.

O jogador espanhol terá oferecido uma recompensa para recuperar os seus pertences. “Ele disse: ‘dou-te 200 euros, mas devolve-me a minha carteira e o meu telemóvel’, depois deixou a pessoa afastar-se e chamou a polícia”, conta ainda a fonte.

Já o jornal francês Le Point avança que Herrera foi assaltado por uma prostituta travesti, que terá ameaçado o jogador com um objeto para entrar no seu carro. O alerta à polícia foi dado pelas 20h de terça-feira.

Sobre o facto de o crime ter ocorrido numa conhecida zona de prostituição de Paris, fonte da equipa sublinhou que se o jogador tivesse “algo a esconder”, não teria chamado as autoridades.