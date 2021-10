Rangel vai pedir Conselho Nacional extraordinário para antecipar congresso do PSD

Paulo Rangel prepara-se para avançar com um pedido para um Conselho Nacional extraordinário do PSD no prazo de cinco dias. De acordo com a SIC, já estão a ser recolhidas as assinaturas necessárias.

O objetivo do candidato à liderança do PSD é antecipar o congresso de janeiro para dezembro.

Sublinhe-se que o congresso dos sociais-democratas está agendado para 14 a 16 de janeiro em Lisboa. Rangel quer que a reunião magna do partido aconteça no fim de semana de 18 de dezembro. Em causa está a ameaça de chumbo do Orçamento de Estado para 2022 e possíveis eleições antecipadas. O eurodeputado quer que o congresso aconteça duas semanas depois das eleições diretas no PSD, que estão marcadas para 4 de dezembro.

Recorde-se que Paulo Rangel foi recebido na terça-feira pelo Presidente da República, encontro que mereceu críticas por parte de Rui Rio.

Até agora, há dois candidatos anunciados à liderança do PSD: Rio, atual presidente, e Paulo Rangel.