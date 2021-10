Pandemia vai destruir mais de 100 milhões de empregos em todo o mundo

A pandemia vai destruir o equivalente a 125 milhões de empregos em todo o mundo em 2021, avisou esta quarta-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A organização já tinha estimado que no final de 2021 o equivalente a 100 milhões de empregos seria perdido, um número que a OIT acabou por aumentar em 25 milhões depois de observar que no terceiro trimestre os números são ainda piores do que no início do ano. O total de horas trabalhadas em 2021 será 4,3% inferior aos níveis pré-pandemia de covid-19 (quarto trimestre de 2019), contra uma previsão de -3,5% da OIT, publicada em junho.

No primeiro trimestre de 2021, a perda de horas de trabalho foi o equivalente a 131 milhões de postos de trabalho. No segundo aumentou para 140 milhões. Já no terceiro foi de 136 milhões e no quarto ainda se estima em 94 milhões, segundo o relatório.

"A atual trajetória do mercado laboral é marcada por uma recuperação estagnada, com o surgimento de grandes riscos de deterioração, e por grandes lacunas entre economias desenvolvidas e em desenvolvimento", comentou o diretor-geral da OIT, Guy Ryder.

O relatório explica que as horas trabalhadas nos países de rendimento alto e médio-alto tendiam a recuperar em 2021. Já nos países de rendimento médio-baixo e inferior continuavam a sofrer grandes perdas.