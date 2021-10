PJ faz buscas à Junta de Freguesia de Arroios e à residência da ex-autarca

A Polícia Judiciária (PJ) realizou na manhã desta quarta-feira buscas à Junta de Freguesia de Arroios, no Largo do Intendente, em Lisboa, e à residência da ex-autarca Margarida Martins (PS), avançou a revista Sábado.

Em causa estarão alegados crimes económico-financeiros e usufruto pessoal de bens públicos por parte da antiga presidente. Ainda de acordo com o órgão de comunicação supramencionado, as buscas estão a ser executadas pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, no âmbito de uma investigação do DIAP Regional de Lisboa.

Margarida Martins foi presidente daquela Junta de Freguesia entre 2013 e as eleições do passado dia 26 de setembro, tendo saído vencedora das autárquicas a coligação "Novos Tempos", liderada por Madalena Natividade. Margarida Martins ficou em segundo lugar, com 23,79% dos votos - contra 29,02% da coligação "Novos Tempos".