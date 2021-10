Desapareceu estátua de uma vespa com quase 400 quilos em Lisboa

Desapareceu uma estátua de uma vespa – a icónica scooter italiana - da Avenida Infante Santo, em Lisboa. A estátua é de bronze, pesa entre 300 a 400 quilos e foi um presente para comemorar, há 17 anos, o 50.º aniversário do Vespa Clube de Lisboa.

“Hoje [terça-feira] tomámos conhecimento do desaparecimento da estátua Vespa, evocativa dos 50 Anos do Vespa Clube de Lisboa, junto à nossa antiga sede, na Av Infante Santo, tendo sido alertados para esse facto pela Junta de Freguesia da Estrela”, alertou o clube português numa publicação na rede social Facebook.

A direção do clube ficou a saber do desaparecimento da estátua quando a Junta de Freguesia da Estrela ligou para o vice-presidente a perguntar se tinham levado a vespa para fazer alguma reparação ou limpeza, explicou o Tiago Soares, vice-presidente do clube à TSF.

Em conversa com os ‘vizinhos’ da vespa, todos deram pela falta da estátua logo pela manhã, mas dizem que não ouviram nada durante à noite que fosse suspeito, indicou também Tiago Soares.

O Vespa Clube de Lisboa já participou o desaparecimento às autoridades e apelou a quem possa ter alguma informação que a entregue à Polícia de Segurança Pública ou que entrem em contacto com o clube.