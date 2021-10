Crise energética. Carregamentos nos elétricos também sofrem

Com as políticas de transição energética, traduzidas na subida do imposto sobre as emissões do carbono e no desinvestimento nos combustíveis fósseis por parte da União Europeia, os preços da energia no mercado grossista têm sofrido aumentos consecutivos a reboque das variações no preço do petróleo, do gás natural e do carvão. Em Portugal, se esta realidade já se faz sentir no preço dos combustíveis para quem conduz um veículo com motor de combustão interna, a verdade é que também tem afetado a mobilidade elétrica. Isto porque a produção de eletricidade a partir de energias renováveis no país ainda é insuficiente.

O acumular destas diferentes variáveis levou a que alguns comercializadores de mobilidade elétrica (CEME) aumentassem o preço da energia do kWh (quilowatt hora), explica o presidente da UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. “Há de facto alguns casos, o caso mais referido neste momento é o da miio”, explica ao i.

