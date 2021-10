Portugal tem 86% da população totalmente vacinada contra a covid-19

Portugal já tem 86% da população – o que corresponde a 8.862.628 pessoas - com a vacinação contra a covid-19 completa, de acordo com o mais recente relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, e que engloba dados de 31 de dezembro de 2020 até 24 de outubro deste ano. Na última atualização, feita na semana passada, esta percentagem continuava nos 85% - a meta estabelecida pelo Governo. Além disso, 87% da população portuguesa – 9.011.536 pessoas – já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Por faixas etárias, 100% da população com mais de 80 anos e dos 65 aos 79 anos tem a vacinação completa. Na faixa dos 50 aos 64 anos, 100% da população já recebeu uma dose da vacina e 99% tem a vacinação completa.

Já na faixa dos 25 aos 49 anos, 96% das pessoas já foram vacinadas com uma dose e 93% têm o esquema vacinal completo. 92% da população entre os 18 e os 24 anos também já recebeu uma dose da vacina e 89% tem a vacinação completa. Dos 12 aos 17 anos, 89% dos jovens foram inoculados com uma dose da vacina e 86% tem a vacinação completa.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo foi novamente a região que mais vacinou esta semana, ao administrar mais 17.247 doses, mas foi o Norte que mais vacinas administrou desde o início do processo – com um total de 5.709.386 doses administradas. Esta é também a região com o processo mais completo, com 88% da população com a vacinação completa.

Já o Algarve é a região do país mais atrasada, com 80% da população totalmente vacinada.

No total, Portugal já recebeu 21.400.630 doses e distribuiu 16.599.465.