Idoso tenta matar companheira, suicidando-se de seguida

Um homem de 75 anos tentou, na tarde desta terça-feira, matar a companheira, de 74 anos, acabando por se suicidar de seguida. A notícia foi avançada pelo Jornal do Centro, que adianta que a mulher, alvejada na cabeça, se encontra "estável" no Centro Hospitalar Tondela-Viseu (antigo Hospital de São Teotónio), de acordo com uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, concelho onde viviam.

Os factos ocorreram pelas 14h22 junto à habitação do casal, na freguesia de Mourilhe.

Ao Jornal de Notícias (JN), o tenente-coronel Adriano Resende, Relações Públicas da GNR de Viseu, conta que "foi uma tentativa de homicídio seguida de suicídio", uma vez que o autor dos disparos é a "vítima mortal".

Depois de a GNR ter tomado conta da ocorrência, o caso passou para a mãos da PJ, por ter sido usada uma arma de fogo no crime. No local, estiveram nove operacionais com cinco carros dos bombeiros, INEM e GNR.

Também segundo o JN, um vizinho disse ter ficado "em choque" quando recebeu a noticía e garantiu que nunca ouviu nem presenciou qualquer discussão entre o casal, "Eram pessoas recatadas, não se metiam na vida de ninguém. Faziam a sua vida de casa e nas terras", concluiu.