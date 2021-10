Seia. GNR deteve nove pessoas antes de evento na noite de sábado

Sete homens e duas mulheres foram detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Gouveia, nos dias 23 e 24 de outubro, no concelho de Seia.

Em comunicado, esta terça-feira divulgado, a GNR refere que as detenções ocorreram “na sequência de uma operação especial de prevenção criminal”, que foi efetuada numa “operação de fiscalização rodoviária em vários acessos a um evento” que iria decorrer na noite de sábado passado.

Os militares da GNR “encetaram diligências policiais, com o objetivo de averiguar a existência de armas em circulação,” e detiveram nove pessoas: duas por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei (igual ou superior a 1,2g\l) e sete por tráfico de estupefacientes.

Foram ainda apreendidas 198 doses de haxixe, 23 doses de liamba, sete doses de cocaína, 70 comprimidos de ecstasy, 13 comprimidos de LSD, 3.5 doses de MDMA, e 2.67 gramas de cogumelos alucinogénios.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 53 anos, foram constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seia.