Morreu Walter Smith, ex-selecionador escocês e treinador do Rangers

Walter Smith alcançou um estaturo lendário em Ibrox, com 21 troféus em duas passagens pelo clube, tornando-o o segundo treinador do Rangers mais bem-sucedido de todos os tempos, atrás de Bill Struth. Ganhou os últimos sete títulos em nove anos na década de 1990 e voltou a Ibrox em 2007.

Entre essas passagens, esteve quatro anos no Everton e dois na Escócia antes de ser chamado de volta ao clube de Glasgow. Na segunda passagem pelo comando do Rangers rendeu mais três títulos e uma participação na final da Taça Uefa, em 2008.

A morte ocorre no ano em que o Rangers voltou a conquistar o título da primeira divisão desde a última temporada de Smith no comando, em 2011.

Postado com uma foto dele e de Smith no Instagram, o dirigente do Rangers, Steven Gerrard, disse: "Obrigado por toda a sua sabedoria, apoio e amizade. Você significou o mundo para todos nós no Rangers."

Num comunicado do clube anunciando a notícia, o presidente Douglas Park acrescentou: "É quase impossível resumir o que Walter significou para cada um de nós no Rangers.

"Ele personificava tudo que um Ranger deveria ser. Seu caráter e liderança eram incomparáveis ​​e viverão por muito tempo na memória de todos com quem trabalhou durante seus dois mandatos como líder da equipe técnica.

"Falei com Walter recentemente, no último fim de semana. Mesmo quando estava a lutar contra a doença, ainda foi capaz de oferecer conselhos e apoio. Por isso, agradeço pessoalmente. Sei que ele também continuou a manter o diálogo com membros seniores da equipa, incluindo o nosso empresário, Steven Gerrard.

"Walter fará muita falta a todos nós no Rangers. Para os adeptos do Rangers, era muito mais do que apenas um técnico de futebol. Walter era um amigo para muitos, um líder, um embaixador e - acima de tudo - uma lenda."