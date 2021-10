A princesa Mako do Japão casou finalmente com o namorado plebeu Kei Komuro

De acordo com a lei japonesa, os membros femininos da família imperial perdem o seu estatuto ao casarem com um "plebeu", embora assim não se passe no caso dos homens.

Ela também se furtou aos rituais habituais de um casamento real e recusou um pagamento oferecido às mulheres depois de se desvincularem da família. Mako é o primeiro membro feminino da família real a recusar ambos.

O casal deverá mudar-se para os EUA - onde Komuro trabalha como advogado - após o casamento. A mudança atraiu comparações inevitáveis ​​com a realeza britânica, estabelecendo-se um paralelo com o casamento entre Meghan Markle e o Príncipe Harry, tendo os recém-casados ​​sido apelidados de "Harry e Meghan do Japão".

Como Markle, Komuro tem sido sujeito a intenso escrutínio desde que seu relacionamento com Mako foi anunciado. E foi recentemente criticado por usar rabo de cavalo quando voltou ao Japão.

Alguns tablóides e usuários de redes sociais consideraram que o penteado - visto como não convencional no Japão - era impróprio para alguém que se ia casar com uma princesa. Também houve um protesto na terça-feira contra o casamento do casal.

Numa conferência de imprensa na terça-feira, Mako assumiu uma postura bastante conciliatória pedindo desculpa por qualquer problema causado pelo seu casamento.

"Lamento o transtorno causado e sou grata por aqueles ... que continuam a apoiar-me", disse ela, de acordo com a NHK. "Para mim, Kei é insubstituível - o casamento foi uma escolha necessária para nós."

Komuro acrescentou que amava Mako e queria passar o resto da sua vida com ela.

"Eu amo Mako. Só temos uma vida e quero que a passemos com quem amamos", disse Komuro, segundo noticiou a AFP. "Estou muito triste que Mako esteja em péssimas condições, mental e fisicamente, por causa das falsas acusações."