Número de internados volta a aumentar mas há quase um mês que não havia tantos recuperados

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 829 casos de covid-19 e três mortes associadas à doença. De acordo com os dados divulgado, esta terça-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 1.086.280 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.141 vítimas mortais. O número de internados, quer em internamento geral, quer em Unidades de Cuidados Intensivos, continua a subitr em todo o país.

Lisboa e Vale do Tejo, voltou a ser a zona do país com mais novas infeções e mais óbitos, tendo registado, nas últimas 24 horas, 283 casos e duas mortes. Segue-se a zona Centro com 218 novos casos mas nenhuma morte e o Norte com 216 infeções e um óbito. No Alentejo registaram-se 49 casos e no Alentejo 38. Já no que toca às zonas insulares, o arquipélago dos Açores registou mais 15 infeções e o da Madeira 10.

O número de internados continua a aumentar: estão neste momento 301 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses - mais 11 relativamente a segunda-feira -, sendo que, dessas, 62 encontram-se nas Unidades de Cuidados Intensivos - mais três do que ontem.

Quanto aos valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT), os dados foram ontem, mantendo-se por isso iguais: Em Portugal, a incidência acumulada é de 92,4 e de 92,8 só no continente - uma subida significativa relativamente a sexta-feira, quando a incidência era de, respetivamente, 86,1 e 86,5 casos por 100 mil habitantes no últimos 14 dias. Já o indíce de transmissibilidade, quer no território nacional, quer no continente, subiu de 1,02 para 1,06, entre sexta e segunda-feira.

Por outro lado, mais 1.284 pessoas venceram a doença, elevando o número total de recuperados durante a crise pandémica para 1.037.261. Desde 28 de setembro, que não havia um número tão alto de recuperados (tendo, nesse dia vencido a doença 1.331 pessoas).

Há agora 30.878 casos ativos no país, menos 458 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 21.469 contactos em vigilância, mais 345 do que na segunda feira.

Consulte aqui o boletim na íntegra.