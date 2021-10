Jovem de 25 anos desaparecida há mais de uma semana, na zona de Algés

Elisama Azevedo Pinto de Abreu está desaparecida desde dia 17 de outubro, domingo, tendo sido vista pela última vez pouco depois das 19h00 na zona de Algés.

A jovem tem 25 anos e, de acordo com informações dada pela irmã, Isa, ao Nascer do Sol, Elisama estaria a usar uns ténis brancos, umas calças pretas e um casaco escuro.

"Ela estava serena e preparava-se para partir para França para procurar emprego na sua área", refere Isa, acrescentando que a irmã tomava medicação habitual para a anemia.

Segundo a irmã, a polícia "ainda não tem pista nenhuma", dizendo apenas que "a informação foi difundida e irão fazer o resto".

A família apela que, caso alguém veja Elisama, entre imediatamente em contacto com as autoridades ou com os próprios familiares.