Banco do BCP na Polónia com prejuízos nos primeiros nove meses do ano

O Bank Millennium S.A., detido pelo BCP na Polónia, teve prejuízos de 181,2 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, segundo os dados comunicados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Banco Comercial Português S.A., que detém 50,1% do capital do Bank Millennium S.A., explica que o resultado foi "influenciado por provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 1.573 milhões de zlótis (346,3 milhões de euros).

Deste total de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, 1.424 milhões de zlótis (313,5 milhões de euros) são atribuíveis à carteira de créditos hipotecários concedidos pelo Banco e 149 milhões de zlótis (32,8 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank.

Segundo a nota, excluindo provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira, o resultado líquido atingiu 803 milhões de zlótis (176,7 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 51,5%.

O BCP explica que as provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira ascenderam nos primeiros nos meses do ano a 1.424 milhões de zlótis (313,5 milhões de euros), excluindo empréstimos originados pelo Euro Bank, "aumentando o nível de provisões acumuladas para 20,3% do valor da carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira pelo Bank Millennium".