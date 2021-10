A Rainha Isabel II deixará de comparecer em eventos sozinha devido aos últimos “sustos” relacionados com a sua saúde. A decisão surge cerca de uma semana após a monarca ter cancelado uma viagem à Irlanda do Norte e ter passado uma noite no hospital.

Segundo uma fonte, citada pelo The Telegraph, o objetivo é que nenhum evento tenha de ser cancelado, caso a rainha não possa comparecer.

Isabel II já voltou ao trabalho, realizando alguns “deveres leves” desde o Castelo de Windsor, não se sabendo ainda quando voltará aos compromissos exteriores.

Recorde-se que a monarca, de 95 anos, cancelou uma viagem à Irlanda do Norte, agendada para a passada quarta-feira, após ter sido aconselhada a descansar pela sua equipa médica. No mesmo dia deu entrada no hospital para “algumas análises preliminares”, tendo regressado ao Castelo de Windsor na tarde de quinta-feira.