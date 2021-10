OE 2022. António Costa remete declarações sobre crise política para o debate desta terça-feira

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, na madrugada desta terça-feira, que irá abordar a “situação política” no debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 (OE 2022), agendado para esta tarde.

As declarações do chefe de Governo foram proferidas no fim da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, convocada após o PCP e o Bloco de Esquerda terem anunciado votos contra a proposta do OE, chumbando o documento já na votação na generalidade.

“Foi um Conselho de Ministro de avaliação da situação política, e amanhã [hoje] falaremos na Assembleia da República”, afirmou.

Em conferência de imprensa, antes do Conselho de Ministros – que terminou por volta da meia-noite –, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, explicara que a reunião serviria para “fazer uma avaliação das posições” a “assumir nos próximos dias”, sublinhando que o Governo tem disponibilidade para continuar a negociar o documento.