Dia do Exército. "Não queria ouvir esse cântico, mas ouviu o cancioneiro todo"

Depois de várias centenas de veteranos do Ultramar, ex-comandos e ex-paraquedistas terem protestado, no domingo, por terem sido impedidos de cantar “Pátria Mãe”, no desfile da cerimónia do Dia do Exército, em Aveiro, o Presidente da República garantiu que “não houve proibição nenhuma”.

Em declarações ao i, José Rato, um dos administradores da página “Paraquedistas”, diz que está “certo” de que aquilo que “aconteceu visava especificamente o general Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), e o ministro da Defesa acabou por ser vaiado também, mas ‘por tabela’”, enquanto o major-general Carlos Chaves espera “que o CEME tenha caído na real e apresente a sua demissão”.

Relativamente à página “Paraquedistas” do Facebook – facilmente encontrada por meio da pesquisa do username @qnpvsc, acrónimo de “Que Nunca Por Vencidos Se Conheçam”, isto é, o lema dos paraquedistas portugueses –, que “pretende ser, apenas, um espaço de discussão entre o pessoal ativo, inativo ou simplesmente interessado nas Tropas Paraquedistas”, como é possível ler na descrição disponibilizada, José Rato declara que tanto ele como os restantes administradores e membros estão atentos “àquilo que é partilhado nas redes sociais por vários grupos e associações de paraquedistas”.

Assim sendo, entende “que este protesto foi inicialmente motivado por uma diretiva recente do CEME que proíbe os militares das forças especiais de usarem as respetivas boinas fora das unidades específicas dessas mesmas forças, utilizando a boina preta comum a todas as especialidades do Exército” e realça que, no âmbito de comemorações como aquela que decorreu há dois dias, “a diretiva emanada do CEME proibia especificamente – a negrito – a tradicional marcha lenta com canto do Batalhão de Paraquedistas, que é sempre feita no final do desfile, após desfilarem as restantes forças”, sendo que “esta diretiva levou aos protestos que se ouviram”.

Apesar de não conseguir precisar a data em que estes cânticos surgiram, sabe que “Pátria Mãe” é, pelo menos, contemporâneo e “cantado exatamente da mesma forma desde que foi criado” à semelhança dos restantes. “A objeção do general CEME, na nossa opinião, não será tanto com o teor do cântico em si, mas o facto de uma das forças na parada ter um ‘destaque’ em relação às outras, porque esta marcha e cântico surgem habitualmente no final do desfile, sem banda, e encerram de facto a cerimónia”.

“Ó Pátria Mãe / Por ti dou a vida / Há sempre alguém / Que não te quer perdida” é a primeira quadra da letra que os militares teriam cantado oficialmente se não estivesse em vigor esta regra. Devido a esta restrição, tal como àquela que foi implementada acerca do uso da boina, os profissionais em causa decidiram vaiar o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, proferindo frases e expressões como “Palhaço”, “és um vendido”, “vai para casa” e “deixa os homens cantar”.

“Em relação à cerimónia, as opiniões dividem-se entre aqueles que participaram ativamente no protesto e os que se limitaram a entoar o cântico durante o desfile, mas não concordaram com o ruído criado durante toda a cerimónia. Embora todos estejam de acordo em oposição às diretivas do general CEME”, refere, acrescentando que “o general não queria ouvir esse cântico, mas acabou por ouvir o cancioneiro todo”, constata o gestor da página que também pode ser encontrada no Reddit (reddit.com/r/Paraquedistas).

“Esse cancioneiro é ainda hoje distribuído aos recrutas no início da formação militar. As músicas que constam no mesmo são todas ensinadas e cantadas em diferentes estágios da formação, mas em cerimónias é habitualmente cantado o Hino dos Boinas Verdes ou o Pátria Mãe. O Brado é sempre entoado no final de cada dia de instrução do Curso de Paraquedismo e a Prece do Paraquedista é sempre entoada à noite, no final de cada dia de instrução do Curso de Combate – que antecede o Curso de Paraquedismo”, avança, esclarecendo que esta questão foi muito mais abordada, nos órgãos de informação, do que aquela que diz respeito à boina “talvez por ser um assunto extremamente específico das forças armadas e não haver grande interesse da população civil nele”.

