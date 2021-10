Dois trabalhadores ficam com ferimentos graves depois de terem sido atropelados na A2

Dois trabalhadores estão em estado grave depois de terem sido atropelados por uma viatura ligeira na Autoestrada 2 (A2), na zona do Seixal. Os feridos já foram encaminhados para o hospital.

Segundo explicou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal à agência Lusa, os trabalhadores estavam a realizar "trabalhos na via" quando foram atropelados pelo veículo. "São feridos graves e foram transportados ao Hospital Garcia de Orta", afirmou a mesma fonte.

O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul da A2, ao quilómetro 17, na zona do Seixal, Setúbal, tendo as autoridades recebido o alerta para o acidente às 07h03.

"A autoestrada esteve cortada ao trânsito naquele sentido da A2, mas a circulação foi retomada às 07:56", disse a mesma fonte do CDOS de Setúbal.

No local estiveram 16 operacionais, entre bombeiros do Seixal, Brisa e Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por seis veículos.